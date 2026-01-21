Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 21 января 2026Силовые структуры

Готовившего теракт в российской полиции нейтрализовали

ФСБ нейтрализовала одного из террористов, готовивших нападение на полицию в Уфе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Сотрудники ФСБ нейтрализовали одного из двух террористов, которые готовили нападение на отдел полиции в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. Его подельника задержали.

О предотвращении теракта в уфимском отделе полиции стало известно в среду, 21 января. По данным ФСБ России, его готовили мигранты из Центральной Азии. Злоумышленники состояли в международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Для совершения нападения они закупили оружие и компоненты для изготовления бомбы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

    В Москве подорожал ремонт жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok