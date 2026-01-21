Готовившего теракт в российской полиции нейтрализовали

ФСБ нейтрализовала одного из террористов, готовивших нападение на полицию в Уфе

Сотрудники ФСБ нейтрализовали одного из двух террористов, которые готовили нападение на отдел полиции в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. Его подельника задержали.

О предотвращении теракта в уфимском отделе полиции стало известно в среду, 21 января. По данным ФСБ России, его готовили мигранты из Центральной Азии. Злоумышленники состояли в международной террористической организации, которая запрещена в РФ. Для совершения нападения они закупили оружие и компоненты для изготовления бомбы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

