14:40, 21 января 2026Авто

Количество нераспроданных машин в России подсчитали

«Автостат»: Объемы стоков новых легковушек в России упали до 350 тыс. единиц
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К началу 2026 года суммарные объемы автомобильных стоков в России достигли отметки примерно в 350 тысяч единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В сравнении с уровнем, фиксировавшимся год назад, объемы автостоков на внутреннем рынке сократились на 150 тысяч единиц. Чтобы избавиться от нераспроданных машин, дилерам может потребоваться около трех месяцев, пояснил Целиков. Это является рыночной нормой, констатировал руководитель отраслевого агентства.

В целом за 12 месяцев дилерским центрам удалось справиться с проблемой затоваривания. К настоящему времени можно говорить, что она сошла на нет. Однако ситуация зависит от конкретного бренда. Некоторые марки по-прежнему остаются в дефиците, тогда как автомобили других производителей, напротив, пока не получилось полностью распродать, констатировал Целиков.

Проблема масштабного затоваривания наметилась на российском авторынке к концу 2024 года. В начале 2025-го, по разным оценкам, объемы автостоков в стране доходили до 500-700 тысяч штук, большинство которых составили китайские легковушки. На снижение спроса повлиял ряд факторов, включая общее подорожание машин, регулярное повышение утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и низкая доступность автозаймов для значительной части населения. В сложившихся реалиях, указывал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления реализации машин в России не стоит. В лучшем случае, пояснил он, это произойдет не раньше весны 2026 года.

