Культура
19:31, 21 января 2026Культура

Кончаловский назвал причину отказа артистов сниматься в кино об СВО

Кончаловский заявил, что артисты боятся сниматься в кино об СВО из-за санкций
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский предположил, что российские актеры могут отказываться от ролей в проектах на тему специальной военной операции (СВО) из опасений попасть под западные санкции. Своими мыслями он поделился с NEWS.ru.

По мнению постановщика, крупные артисты подвержены страху подвергнуться западным санкциям за участие в патриотических кинолентах.

«Может, кто-то действительно боится каких-то санкций. Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь. Съездил в Донбасс три раза, мы с моей командой сняли документальный фильм про ополченцев», — признался Кончаловский.

Режиссер добавил, что зрители «в скором времени» смогут оценить его новую работу.

Ранее российско-американский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал рассказал, что снял фильм о событиях на СВО. По словам Сигала, он хотел бы представить кино масштабно, на мировом уровне.

