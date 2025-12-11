Стивен Сигал снял фильм об СВО

Стивен Сигал представит документальный фильм об СВО через несколько недель

Американский актер и режиссер Стивен Сигал в течение двух месяцев представит свой документальный фильм о специальной военной операции. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм "Во имя справедливости". Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель», — уточнил артист.

В 2016 году легендарный актер получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы снять картину о событиях специальной военной операции. Он отметил, что считает наиболее интересной темой для будущего фильма действия российских бойцов при освобождении Курской области.

Несколькими днями ранее Стивен Сигал заявил, что его стали воспринимать иначе после получения гражданства РФ. По словам звезды голливудских боевиков, он гордится тем, что является россиянином.