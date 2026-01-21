Луна обрушилась на евродепутата из-за нецензурной речи

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна осудила нецензурное обращение депутата Европарламента (ЕП) Андерса Вистисена к американскому президенту Дональду Трампу. Свою реакцию она опубликовала в соцсети Х.
«Такие громкие слова от такого маленького человечка», — обрушилась на евродепутата Луна.
Конгрессвумен призвала отправить евродепутата на пептидную терапию, пока он «не навредил себе».
Ранее Вистисен в ходе выступления в ЕП нецензурно призвал Трампа «отвалить» на фоне претензий США на Гренландию.