Луна обрушилась на евродепутата из-за нецензурной речи

Конгрессвумен Луна осудила нецензурное обращение евродепутата Вистисена к Трампу

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна осудила нецензурное обращение депутата Европарламента (ЕП) Андерса Вистисена к американскому президенту Дональду Трампу. Свою реакцию она опубликовала в соцсети Х.

«Такие громкие слова от такого маленького человечка», — обрушилась на евродепутата Луна.

Конгрессвумен призвала отправить евродепутата на пептидную терапию, пока он «не навредил себе».

Ранее Вистисен в ходе выступления в ЕП нецензурно призвал Трампа «отвалить» на фоне претензий США на Гренландию.