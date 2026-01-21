Любителей устриц и мороженого предупредили о неприятном последствии для ЖКТ

Гастроэнтеролог Джордан Хаворт: Устрицы и мороженое могут навредить кишечнику

Некоторые любимые людьми продукты и деликатесы могут сильно навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил физиолог-гастроэнтеролог Джордан Хаворт. Об этом неприятном последствии он поговорил с Daily Mail.

Прежде всего Хаворт призвал пересмотреть свои пищевые привычки любителей устриц. Вызываемые ими пищевые отравления и желудочные колики являются основной причиной долгосрочных проблем с ЖКТ, например, синдрома раздраженного кишечника, подчеркнул он. «Я всегда избегал употребления устриц. В воде они подхватывают множество вирусов. Сейчас я не ем их сырыми. Люди говорят, что устрицы — это афродизиак, но я считаю, что в них нет ничего сексуального», — объяснил врач.

Также, по его словам, ради здоровья кишечника стоит отказаться от мороженого. В этом продукте не только много сахара и жиров, но также содержатся вредящие ЖКТ эмульгаторы, использующиеся для придания продукту гладкой текстуры, предотвращения образования кристалликов льда и смешивания жиров и воды в нем.

Избыток сахара в газировке, как отметил Хаворт, питает вредные бактерии в ЖКТ, провоцирующие воспаление кишечника и повреждающие его слизистую оболочку. В подтверждение своих слов он привел исследования на животных, показавшие, что подсластители могут нарушать баланс кишечного микробиома. Такие добавки ослабляют слизистую оболочку кишечника и делают его более восприимчивым к воспалениям и инфекциям, заявил врач.

