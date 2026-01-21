Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 21 января 2026Забота о себе

Любителей устриц и мороженого предупредили о неприятном последствии для ЖКТ

Гастроэнтеролог Джордан Хаворт: Устрицы и мороженое могут навредить кишечнику
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cathrine Skovly / Unsplash

Некоторые любимые людьми продукты и деликатесы могут сильно навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил физиолог-гастроэнтеролог Джордан Хаворт. Об этом неприятном последствии он поговорил с Daily Mail.

Прежде всего Хаворт призвал пересмотреть свои пищевые привычки любителей устриц. Вызываемые ими пищевые отравления и желудочные колики являются основной причиной долгосрочных проблем с ЖКТ, например, синдрома раздраженного кишечника, подчеркнул он. «Я всегда избегал употребления устриц. В воде они подхватывают множество вирусов. Сейчас я не ем их сырыми. Люди говорят, что устрицы — это афродизиак, но я считаю, что в них нет ничего сексуального», — объяснил врач.

Также, по его словам, ради здоровья кишечника стоит отказаться от мороженого. В этом продукте не только много сахара и жиров, но также содержатся вредящие ЖКТ эмульгаторы, использующиеся для придания продукту гладкой текстуры, предотвращения образования кристалликов льда и смешивания жиров и воды в нем.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Избыток сахара в газировке, как отметил Хаворт, питает вредные бактерии в ЖКТ, провоцирующие воспаление кишечника и повреждающие его слизистую оболочку. В подтверждение своих слов он привел исследования на животных, показавшие, что подсластители могут нарушать баланс кишечного микробиома. Такие добавки ослабляют слизистую оболочку кишечника и делают его более восприимчивым к воспалениям и инфекциям, заявил врач.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Она усомнилась, что опасное заболевание можно вылечить с помощью определенных продуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Глава округа под Москвой решил покинуть пост после обвинения в получении взятки

    Пожарный поймал щуку длиной 145 сантиметров и поставил рыболовный рекорд

    Задержание готовившего теракт в российском отделе полиции попало на видео

    Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

    Дочь Юлии Пересильд в откровенном образе снялась для бренда

    Разбившего табличку в память об Анне Политковской в Москве нашли и наказали

    Российскому бюджету предрекли проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok