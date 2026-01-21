Реклама

Макрон решил отправить в Гренландию еще минимум 200 военных

CE: Макрон планирует отправить в Гренландию еще около 200 альпийских стрелков
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава Франции Эммануэль Макрон планирует увеличить военный контингент в Гренландии. Об этом пишет Canard Enchaine.

Газета сообщает, что Макрон хочет отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков.

О том, что Франция направила военных в Гренландию, сообщалось в середине января. Утверждалось, что солдаты должны были принять участие в учениях, организованных Данией совместно с французскими партнерами.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отмечал, что очередные импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп грозится ввести за противодействие присоединению Гренландии, окажут незначительный эффект.

