Спорт
21:01, 21 января 2026Спорт

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца прокомментировала обнаружение тела

Мать пловца Свечникова заявила, что в Босфоре обнаружили тело именно ее сына
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Мать пропавшего российского пловца Николая Свечникова Галина прокомментировала обнаружение тела в Босфоре. Ее слова приводит РИА Новости.

Мать спортсмена заявила, что это ее сын. Тело обнаружили в гидрокостюме.

20 января в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного. Предположительно, оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в конце лета 2025 года. Поиски спортсмена продолжались с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября. Искали россиянина, как указывали местные власти, с помощью катеров, вертолетов и гидролокатора бокового обзора с участием водолазов.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным практически из трех тысяч участников, кто не смог добраться до финиша.

