Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга, который прошел в ночь на среду, 21 января, россиянин встретился с 83-й ракеткой мира — французом Кентеном Алисом. Встреча продлилась четыре сета, 12-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте чуть больше трех часов.

В третьем круге Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном. Тот занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в 2026 году. На это событие можно поставить с коэффициентом 10,00.

