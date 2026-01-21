Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:14, 21 января 2026Спорт

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга, который прошел в ночь на среду, 21 января, россиянин встретился с 83-й ракеткой мира — французом Кентеном Алисом. Встреча продлилась четыре сета, 12-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте чуть больше трех часов.

В третьем круге Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном. Тот занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в 2026 году. На это событие можно поставить с коэффициентом 10,00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok