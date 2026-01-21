Милонов высказался о скандальном пресс-туре Rendez-Vous в Куршевеле

Милонов призвал Rendez-Vous уйти из России из-за скандала с туром в Куршевель

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о скандальной поездке в Куршевель, которую организовала известная сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») для российских звезд. Его комментарий публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

Депутат призвал компанию уйти из России. По его мнению, руководству Rendez-Vous стоит присмотреться к открытию магазинов в западных странах. «Я уверен, что люди, которые сейчас болеют и переживают за страну, в этот магазин больше ни ногой», — заявил он.

Кроме того, Милонов назвал пресс-тур, устроенный в честь 25-летия компании, шабашем, а также попросил россиян обратить внимание на других отечественных производителей одежды и обуви.

Ранее стало известно, что сеть Rendez-Vous организовала поездку в Куршевель и пригласила туда модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других знаменитостей. По данным журналистов, пресс-тур мог стоить около 30 миллионов рублей.

Многочисленные посты звездных гостей пресс-тура в соцсетях привлекли внимание сотрудников и потенциальных клиентов сети. Работники обвинили руководство в урезании зарплаты, а клиенты — в необоснованных тратах компании на 25-летний юбилей.