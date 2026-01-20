Реклама

На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Киева могут остаться без популярного фастфуда — в столице Украины начали закрываться рестораны быстрого питания «Макдоналдс». Причиной тому послужило отсутствие электричества в городе, сообщает издание «Страна».

«Если даже "Макдоналдс" этого всего не выдержал, то не знаю, что сказать про простых смертных», — говорится в опубликованном видео, на котором запечатлен один из закрытых ресторанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без света в Киеве остаются более миллиона человек.

