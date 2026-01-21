На Украине раскритиковали одно действие Зеленского после слов Трампа в Давосе

Депутат Рады Дубинский указал на молчание Зеленского после слов Трампа о встрече

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за молчание после слов главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании встретиться с ним. Политик высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Трамп с трибуны Давоса сказал, что хочет видеть Зеленского. Прошло несколько часов — в ответ тишина. Можно не лететь. Можно лететь. Но делать вид, что ничего не произошло, — очень слабое решение для замерзающей страны», — написал Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что встретится в Давосе с Зеленским, который не прилетел на форум в Швейцарию. До этого украинский президент подтвердил отмену поездки на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.