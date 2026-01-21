Реклама

На Украине рассказали о помощи Азербайджана

Глава украинского МИД Сибига рассказал о помощи Азербайджана Киеву
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc / Reuters

Азербайджан оказал помощь Украине. Об этом рассказал глава украинского МИД Андрей Сибига, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Азербайджан отправил энергетическое оборудование: 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тысяч метров кабеля», — сказано в публикации.

Отмечается, что азербайджанское оборудование поможет восстановить энергетический сектор Украины.

В ночь на 20 января российские военные нанесли массированный удар по объектам Украины. Он стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

Ранее появилась информация, что руководство Азербайджана приняло приглашение присоединиться к «Совету мира» президента США Дональда Трампа и стать одним из соучредителей организации.

