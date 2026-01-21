Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:53, 21 января 2026Экономика

Назван размер выпадающих нефтегазовых доходов России

Минфин компенсировал в январе 230 млрд рублей выпадающих нефтегазовых доходов РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Минфин в январе 2026 года компенсировал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 230 миллиардов рублей выпадающих нефтегазовых доходов. Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Колычев, которого цитирует ТАСС.

Компенсация выпадающих нефтегазовых доходов за счет средств ФНБ продолжится, а ее объемы будут зависеть от цен на нефть, отметил заместитель министра, назвавший ее текущий размер.

Согласно приведенной им оценке, текущие факторы, влияющие на стоимость углеводородов, пока не требуют «пересмотра бюджетной конструкции», но если в дальнейшем станет понятно, что равновесная цена падает ниже предусмотренных российскими властями к 2030 году 55 долларов за баррель, «нужно будет этот вопрос обсуждать», сказал Колычев.

По его словам, Минфин исходит из того, что накопленных в ФНБ ликвидных активов «для существенных рисков достаточно». Накануне в министерстве заявили, что на начало года ликвидные активы фонда составили эквивалент 4,085 триллиона рублей, или 1,9 процента ВВП.

В 2025 году нефтегазовые доходы России упали до минимальных с 2020-го 8,48 триллиона рублей. В 2026-м власти рассчитывают получить их в размере 8,92 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

    В Москве подорожал ремонт жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok