Noize MC с семьей заметили в аэропорту Шри-Ланки

Уехавшего из России рэпера Noize MC с семьей нашли в аэропорту Шри-Ланки

Рэпера Ивана Алексеева (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Noize MC, застали в международном аэропорту Коломбо в Шри‑Ланке. Об этом сообщает канал Super.ru в мессенджере MAX.

Артист, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), ожидал посадку на рейс в Дубай в компании семьи.

Сообщается, что музыкант был вместе с двумя сыновьями — 13-летним Василием и 15-летним Михаилом. Также рядом с рэпером находилась супруга Анна, чье публичное появление стало первым за много лет.

