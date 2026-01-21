Реклама

Культура
20:19, 21 января 2026Культура

Noize MC с семьей заметили в аэропорту Шри-Ланки

Уехавшего из России рэпера Noize MC с семьей нашли в аэропорту Шри-Ланки
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Рэпера Ивана Алексеева (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Noize MC, застали в международном аэропорту Коломбо в Шри‑Ланке. Об этом сообщает канал Super.ru в мессенджере MAX.

Артист, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), ожидал посадку на рейс в Дубай в компании семьи.

Сообщается, что музыкант был вместе с двумя сыновьями — 13-летним Василием и 15-летним Михаилом. Также рядом с рэпером находилась супруга Анна, чье публичное появление стало первым за много лет.

В октябре 2025 года стало известно, что 18-летнюю певицу Диану Логинову, выступающую на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, ждет два суда по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил (ВС) России. Она исполняла треки Noize MC.

