Экономика
13:35, 21 января 2026Экономика

Рухнувший в российском городе ТЦ перестроили из автомойки

В Новосибирске ТЦ с рухнувшей крышей перестроили из автомойки
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске торговый центр с обвалившейся крышей был надстроен. Об этом сообщает портал NGS.RU со ссылкой на документы городской администрации.

По сведениям мэрии, изначально здание будущего торгового центра по улице Наумова было одноэтажным. Прежде здесь располагалась автомойка, но позднее владельцы надстроили еще один этаж. Предположительной причиной обрушения кровли является некачественная уборка крыши — по мнению источника портала среди городских застройщиков, перекрытия могли не выдержать веса скопившегося снега. «Где-то произошло натяжение, и конструкцию, как воронкой, затянуло», — заявил он, подчеркнув, что к обрушению привела жадность собственника здания.

Крыша новосибирского торгового центра обрушилась днем 21 января. В результате ЧП пострадали по крайней мере два человека. Агентство ТАСС сообщает, что еще один человек может находиться под завалами. Часть конструкций повалилась на припаркованные вблизи автомобили.

На месте работают спасательные службы. По факту случившегося прокуратура Новосибирска инициировала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

