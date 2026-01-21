Реклама

18:03, 21 января 2026

Обобщены желания Трампа изменить власть во всех «дерьмовых странах»

Еженедельник «Звезда»: Трамп желает изменить власть во всех «дерьмовых странах»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп желает изменить власть во всех «дерьмовых странах» Западного полушария, кроме Гаити, пишет российский еженедельник «Звезда», комментируя политику главы Белого дома.

Издание вспоминает комментарий главы Соединенных Штатов, который в январе 2018 года задался вопросом о необходимости приглашения «всех этих людей из дерьмовых стран». К представителям последних, согласно обобщению российского издания, можно отнести «гаитян, сальвадорцев и африканцев».

Еженедельник отмечает, что спустя семь лет Трампу Гаити «по барабану», поскольку данная страна «мало что значит для национальной безопасности США».

В ноябре 2025 года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что в пяти странах в настоящее время существует риск голода. По словам Кобякова, эта проблема наблюдается в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити.

