Еженедельник «Звезда»: Трамп желает изменить власть во всех «дерьмовых странах»

Президент США Дональд Трамп желает изменить власть во всех «дерьмовых странах» Западного полушария, кроме Гаити, пишет российский еженедельник «Звезда», комментируя политику главы Белого дома.

Издание вспоминает комментарий главы Соединенных Штатов, который в январе 2018 года задался вопросом о необходимости приглашения «всех этих людей из дерьмовых стран». К представителям последних, согласно обобщению российского издания, можно отнести «гаитян, сальвадорцев и африканцев».

Еженедельник отмечает, что спустя семь лет Трампу Гаити «по барабану», поскольку данная страна «мало что значит для национальной безопасности США».

В ноябре 2025 года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что в пяти странах в настоящее время существует риск голода. По словам Кобякова, эта проблема наблюдается в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити.