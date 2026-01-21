Реклама

06:58, 21 января 2026

Одессу предупредили о риске закрытия портов

Соскин предупредил, что порты Одессы скоро парализуют
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что власти города слишком лояльны президенту Украины Владимиру Зеленскому и выступают за все решения, начиная с увольнения мэра Геннадия Труханова.

«Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России. Об этом написала пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

