Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:58, 21 января 2026Забота о себе

Один новомодный сексуальный фетиш назвали смертельно опасным

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Алессандра Араужо предупредила, что удушение партнера во время полового акта может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. О смертельной опасности этого новомодного сексуального фетиша она рассказала в разговоре с изданием Metropoles.

«Наибольший риск, с которым связан этот фетиш, — это обморок и неспособность остановить то, что блокирует ваше дыхание. Многие смерти происходят без суицидальных намерений», — подчеркнула Араужо. К другим серьезным последствиям кислородного голодания она отнесла необратимые неврологические повреждения, негативно влияющие на память, когнитивные функции и двигательные навыки.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Причем наибольшую опасность, по словам специалистки, представляет аутоэротическая асфиксия, когда человек душит себя сам, например, во время мастурбации. «Когда подобная сексуальная практика выполняется в одиночку, вмешаться и помочь некому», — отметила Араужо.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала женщинам, как достичь ночного оргазма. Так, она посоветовала перед сном посмотреть порно или послушать эротические аудиозаписи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

    Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

    Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

    Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

    Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

    В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok