Популярный бренд смартфонов похоронят

Компания Oppo закроет популярный бренд смартфонов OnePlus

Китайская корпорация Oppo ликвидирует популярный бренд смартфонов OnePlus. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Источники профильного медиа в компании рассказали, что в Oppo решили похоронить OnePlus из-за снижения продаж смартфонов и низких финансовых показателей подразделения. В настоящий момент OnePlus оставили лишь офис к Китае — филиал в США закрыли, а отделение в Европе перестало работать еще в 2020 году.

Официального заявления о закрытии бренда пока не было, но журналисты полагают, что это лишь вопрос времени. В материале говорится, что оставшееся подразделение OnePlus в рамках Oppo займется поддержкой уже вышедших смартфонов — устройства будут получать обновления Android раз в 3-4 года, патчи безопасности — порядка 5 лет. Однако новых продуктов под брендом OnePlus не будет.

Несмотря на популярность телефонов OnePlus, его доля на мировых рынках стала снижаться. Так, по данным IDC, в Индии доля бренда упала с 6,1 до 3,9 процента. В заключении специалисты сравнили OnePlus с Nokia, BlackBerry, HTC и LG — брендами, которые из-за падения продаж ушли с рынка.

OnePlus была основана в 2013 году. Компания занимается выпуском смартфонов, планшетов, умных часов, телевизоров и прочей потребительской электроники.

Ранее представители компании Asus заявили, что компания уйдет с рынка смартфонов. Фирма производит популярные линейки телефонов Zenfone и ROG Phone.