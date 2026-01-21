Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:28, 21 января 2026Наука и техника

Создан способный проработать неделю смартфон

Realme выпустит смартфон P4 Power с недельной автономностью
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Realme

Китайская корпорация Realme создала смартфон P4 Power с длительным временем автономной работы. На это обратило внимание издание Android Authority.

Фирма пока что не представила девайс официально, но опубликовала его тизер в соцсетях. Так, главной особенностью гаджета окажется его батарея Titan емкостью 10 001 миллиампер-часов. В компании обнадежили, что благодаря аккумулятору рекордной емкости аппарат сможет проработать без подзарядки около недели.

Также устройство будет поддерживать обратную зарядку: с помощью смартфона можно будет подзаряжать другие гаджеты с мощностью до 27 ватт. В Realme отметили, что аккумулятор Titan рассчитан на использование в сложных условиях.

«Долгое время стандартом для аккумуляторов смартфонов считалась емкость 5000 миллиампер-часов, из-за чего пользователям часто приходилось носить с собой портативные зарядные устройства или использовать режим энергосбережения», — отреагировали на скорый анонс P4 Power журналисты.

В конце января китайская корпорация Honor выпустила похожий на iPhone смартфон Magic 8 Pro Air. Аппарат получил корпус толщиной 6,1 миллиметра, 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей, чип MediaTek Dimensity 9500 и тройную камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok