Создан способный проработать неделю смартфон

Realme выпустит смартфон P4 Power с недельной автономностью

Китайская корпорация Realme создала смартфон P4 Power с длительным временем автономной работы. На это обратило внимание издание Android Authority.

Фирма пока что не представила девайс официально, но опубликовала его тизер в соцсетях. Так, главной особенностью гаджета окажется его батарея Titan емкостью 10 001 миллиампер-часов. В компании обнадежили, что благодаря аккумулятору рекордной емкости аппарат сможет проработать без подзарядки около недели.

Также устройство будет поддерживать обратную зарядку: с помощью смартфона можно будет подзаряжать другие гаджеты с мощностью до 27 ватт. В Realme отметили, что аккумулятор Titan рассчитан на использование в сложных условиях.

«Долгое время стандартом для аккумуляторов смартфонов считалась емкость 5000 миллиампер-часов, из-за чего пользователям часто приходилось носить с собой портативные зарядные устройства или использовать режим энергосбережения», — отреагировали на скорый анонс P4 Power журналисты.

В конце января китайская корпорация Honor выпустила похожий на iPhone смартфон Magic 8 Pro Air. Аппарат получил корпус толщиной 6,1 миллиметра, 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей, чип MediaTek Dimensity 9500 и тройную камеру.