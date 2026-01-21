Пассажир самолета сорвал с себя рубашку, набросился на стюардессу и избежал тюрьмы

Пассажир самолета American Airlines повалил на пол стюардессу во время полета

Пассажир самолета American Airlines сорвал с себя рубашку во время полета, набросился на стюардессу и избежал тюремного заключения. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2025 года, однако решение по делу суд вынес лишь в начале 2026-го. 25-летний Джулиус Джордан Пристер летел из американского Хартфорда в Чикаго и перед рейсом употребил вещество, содержащее каннабис. Уже в небе мужчина вдруг ощутил внезапный приступ агрессии, сорвал с себя рубашку и повалил на пол сидевшую на своем месте бортпроводницу.

Пристер прижал ее к полу, а другие пассажиры и члены экипажа оттащили дебошира от женщины. Пилоты были вынуждены экстренно посадить самолет.

В течение двух месяцев после случившегося Пристер находился под стражей, однако затем его выпустили под подписку о невыезде. Теперь же суд принял решение не заключать его в тюрьму за вмешательство в работу членов экипажа. Было принято во внимание эмоциональное состояние мужчины, который лишился родителей.

Ранее бортпроводник авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.

