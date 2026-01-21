Реклама

16:45, 21 января 2026Экономика

Пенсионерке пришлось ползти за хлебом в российском регионе

В Находке пенсионерке пришлось добираться до магазина на четвереньках
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Пенсионерке пришлось добираться на четвереньках до магазина в Находке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На скользком склоне на Пограничной улице нет лестницы, из-за чего 77-летней местной жительнице приходится карабкаться на четвереньках к магазину, чтобы купить хлеб и молоко. Раньше на склоне были деревянные ступени, однако они сгнили. Чтобы добираться было проще, женщина привязала к дереву веревку, однако и с ней спускаться со склона опасно.

Ранее жители белорусской Орши пожаловались в милицию на соседа, который почистил улицу от снега. Мужчина хотел помочь соседям и очистил дорогу перед другими домами. Убранный снег он сгребал к заборам, что возмутило соседей. Однако полицейские встали на сторону обвиняемого, его лишь попросили написать объяснительную.

