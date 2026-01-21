Пенсионерке пришлось ползти за хлебом в российском регионе

В Находке пенсионерке пришлось добираться до магазина на четвереньках

Пенсионерке пришлось добираться на четвереньках до магазина в Находке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На скользком склоне на Пограничной улице нет лестницы, из-за чего 77-летней местной жительнице приходится карабкаться на четвереньках к магазину, чтобы купить хлеб и молоко. Раньше на склоне были деревянные ступени, однако они сгнили. Чтобы добираться было проще, женщина привязала к дереву веревку, однако и с ней спускаться со склона опасно.

