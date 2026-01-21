Подкармливавшая бездомных собак россиянка стала фигуранткой уголовного дела

В Усть-Куте кормившая стаю собак женщина стала фигуранткой уголовного дела

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Усть-Кута, подкармливавшей стаю бездомных собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, бродячие животные напали на 10-летнего ребенка и сильно его искусали. Теперь женщине, кормившей животных придется ответить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также уголовное дело возбудили по статье о халатности. В районной администрации провели обыски и изъяли документы.

Ранее сообщалось что в Волгоградской области из-за халатности хозяйки пес породы тибетский мастиф дважды напал на школьника.