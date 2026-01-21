Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 21 января 2026Силовые структуры

Подкармливавшая бездомных собак россиянка стала фигуранткой уголовного дела

В Усть-Куте кормившая стаю собак женщина стала фигуранткой уголовного дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Усть-Кута, подкармливавшей стаю бездомных собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, бродячие животные напали на 10-летнего ребенка и сильно его искусали. Теперь женщине, кормившей животных придется ответить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также уголовное дело возбудили по статье о халатности. В районной администрации провели обыски и изъяли документы.

Ранее сообщалось что в Волгоградской области из-за халатности хозяйки пес породы тибетский мастиф дважды напал на школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok