Появились подробности о подрыве генерала Кириллова в Москве

Суд удовлетворил иски потерпевших от подрыва генерала Кириллова в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по уголовному делу о теракте против начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате взрыва несовместимые с жизнью травмы получили Кириллов и его помощник. Собственникам 27 квартир и 13 автомобилей был причинен имущественный вред.

В оглашенном приговоре появились новые подробности о подготовке и совершении подрыва главы РХБЗ. Преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России. Осенью 2024 года из Польши в Россию были переправлены компоненты бомбы, замаскированные в бытовые предметы. Их получил Роберт Сафарян (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и хранил у себя дома, а позже по указанию куратора передал исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который собрал взрывное устройство и установил на электросамокат.

Его остановили у подъезда дома Кириллова. Рано утром 17 декабря 2024 года бомба была приведена Курбоновым в действие дистанционно, когда генерал вышел на улицу. После подрывник скрылся на конспиративной квартире.

Он получил пожизненный срок, Сафарян — 25 лет, Батухан Точиев и Рамазан Падиев (они также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 22 года года и 18 лет заключения.

Расследование дела в отношении подельников продолжается, в их числе гражданин Украины, скрывающийся в Европе.

