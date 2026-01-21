Реклама

10:47, 21 января 2026Россия

Появились подробности о пострадавших из-за мощного пожара при атаке ВСУ в Адыгее

Двое пострадавших при атаке ВСУ в Адагее остаются в реанимации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Двое пострадавших из-за мощного пожара в многоквартирном доме после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адыгее остаются в реанимации. Подробности об этом сообщила пресс-служба правительства республики, пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, всего госпитализированы девять человек. «Состояние стабильное. Угрозы жизни нет», — сказал он.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что число пострадавших выросло до 11. Среди них двое детей. Летальных случаев не зафиксировано.

Об атаке беспилотников ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном доме в поселке Новая Адыгея. Пострадали не менее 25 квартир. Также повреждены 25 автомобилей, 15 машин полностью сгорели.

Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно полыхающие автомобили и разбросанные по земле обломки.

