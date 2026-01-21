Реклама

Президент Финляндии заявил о способности Европы защититься без США

Стубб: Европа может обеспечить свою безопасность без американцев
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европа способна обеспечить собственную защиту без помощи Соединенных Штатов. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александр Стубб на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да… Без американцев», — сказал финский лидер. В качестве примера он привел мобилизационный ресурс Финляндии в 280 тысяч человек, артиллерию и современную авиацию, включая истребители F-35.

При этом Стубб признал, что критически важные системы, такие как истребительная авиация, все еще зависят от американских технологий и логистики. Однако он выразил уверенность, что США продолжат поддержку, поскольку это соответствует их стратегическим интересам. Президент Финляндии также поставил под сомнение необходимость для Европы создавать потенциал для защиты от самих Соединенных Штатов.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну с Трампом смог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».

