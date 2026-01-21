Приостановивший работу в России люксовый бренд обратился в Роспатент

Специалисты Rusprofile: Louis Vuitton зарегистрировал новый бренд в России

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России бренд Heures d'Absence, об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

«Louis Vuitton 21 января зарегистрировал в России бренд Heures d'Absence. Права на товарный знак будут закреплены за компанией до октября 2035 года, — рассказали эксперты. — Бренд можно будет использовать для ювелирных изделий, различных аксессуаров, галантереи, часов, предметов домашнего декора. На официальном сайте компании под товарным знаком Heures d'Absence представлена линия парфюма».

Специалисты напомнили, что Louis Vuitton приостановил работу в России в 2022 году, а с 2021-го ее выручка заметно упала.

«В России компания представлена юридическим лицом "Луи Вюиттон Восток". С 2021 года выручка организации упала с 17 миллиардов рублей до 235 тысяч рублей. В прошлом году фирма понесла убыток в 1,1 миллиарда рублей», — поделились эксперты.

