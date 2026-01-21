Путин: Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко

Президент России Владимир Путин напомнил об отношении Дании к Гренландии. Он высказался об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась», — заявил российский лидер.

Путин также вспомнил неудобный факт о Дании. Он рассказал, что у государства есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам.

Ранее глава РФ сообщил, что тема притязаний США на Гренландию не касается России.