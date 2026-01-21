Реклама

Россия
15:18, 21 января 2026Россия

На сложном участке боевых действий объявилось связанное с Зеленским вооружение

Российские войска уничтожили связанные с Зеленским РСЗО RAK-SA-12 ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На сложном участке боевых действий — в зоне действия российской группировки войск «Север» — объявилось связанное с Владимиром Зеленским вооружение, реактивная система залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как указали в оборонном ведомстве, РСЗО была уничтожена. Известно, что бои велись в районе населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области, а также близ Зыбино и Захаровки Харьковской области, но где конкретно уничтожили это вооружение, не уточняется.

О сложных боях в зоне ответственности группировки войск «Север» стало известно ранее 21 января. Несмотря на сопротивление украинских войск российским военным удалось продвинуться в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах Сумской области.

RAK-SA-12 — довольно редкая РСЗО на вооружении ВСУ. С начала спецоперации она упоминалась в сводках Минобороны России лишь 49 раз. Точное количество имеющихся у Украины единиц этого вооружения не называется, но известно, что Зеленский лично встречал партию RAK-SA-12 при их первой поставке на Украину.

