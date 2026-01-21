Раскрыта судьба расправившегося в автобусе с молодым человеком мигранта

В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве молодого человека в автобусе

В Подмосковье арестовали обвиняемого в расправе над молодым человеком в автобусе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Электростальский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца обвиняемому в расправе в автобусе над молодым человеком.

Начало потасовки попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах несколько молодых пассажиров в салоне автобуса показывали кому-то язык и средний палец. Заметивший это юноша подошел к молодым людям и сделал им замечание. Началась словесная перепалка, после которой оппоненты вышли из автобуса на ближайшей остановке. Один из компании хулиганов выстрелил из ракетницы, после чего юноша достал нож и нанес стрелявшему удар в область шеи и туловища. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но раны оказались несовместимы с жизнью.

Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла резонансная расправа. 19-летний Имомали расправился с 18-летнем Ильей после перепалки в автобусе.