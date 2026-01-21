Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 21 января 2026Мир

Раскрыто отношение России к планам размещения войск НАТО на Украине

Келин заявил о серьезном отношении РФ к планам размещения войск НАТО на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал возможные планы НАТО разместить свои войска на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дипломат раскрыл мнение Москвы о возможном размещении войск НАТО на Украине и подчеркнул, что к этому вопросу проявляют серьезное отношение.

«Мы с полной серьезностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы», — отметил он.

Келин обратил внимание, что в «Международные силы для Украины» не стремятся вступать даже крупные европейские страны. Инициатива также не является интересной для США.

Ранее член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на призыв отправить войска стран НАТО на Украину. По его мнению, это указывает на панику в Европе, вызванную осознанием, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

    Известный актер устроил погром в ресторане и забыл об этом

    Шансы на успех мирных переговоров России и Украины оценили

    Сексолог успокоил мужчин с небольшим размером пениса

    Лоза назвал Долину мемом

    Соседи Долиной оказались не в курсе ее проживания рядом с ними

    Военный эксперт предрек ВСУ потерю боеспособности из-за новых ракет «Искандер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok