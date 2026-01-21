Раскрыто отношение России к планам размещения войск НАТО на Украине

Келин заявил о серьезном отношении РФ к планам размещения войск НАТО на Украине

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал возможные планы НАТО разместить свои войска на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дипломат раскрыл мнение Москвы о возможном размещении войск НАТО на Украине и подчеркнул, что к этому вопросу проявляют серьезное отношение.

«Мы с полной серьезностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы», — отметил он.

Келин обратил внимание, что в «Международные силы для Украины» не стремятся вступать даже крупные европейские страны. Инициатива также не является интересной для США.

Ранее член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на призыв отправить войска стран НАТО на Украину. По его мнению, это указывает на панику в Европе, вызванную осознанием, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт.