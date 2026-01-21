Реклама

04:11, 21 января 2026

Родственница пловца Свечникова дала показания после обнаружения тела

Родственница пловца Свечникова уверена, что в Босфоре найдено его тело
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Родственница жены пловца Николая Свечникова Алена Караман заявила РИА Новости, что почти уверена, что найденное в Босфоре тело принадлежит ему, поскольку узнала плавательный костюм.

По словам Караман, ее вызвали в полицейский участок для того, чтобы опознать тело. Однако в итоге она увидела только фотографии.

Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ее не подпустили к телу, так как она не является родственником первой линии.

«Я на 99 процентов уверена, что обнаружили тело именно Николая. На нем такой же гидрокостюм — черный с розовой каемкой, такое же телосложение», — заявила собеседница агентства.

20 января в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного. Предположительно, оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в конце лета 2025 года. Поиски спортсмена продолжаются с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября. Искали россиянина, как указывали местные власти, с помощью катеров, вертолетов и гидролокатора бокового обзора с участием водолазов.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным практически из трех тысяч участников, кто не смог добраться до финиша.

