Интернет и СМИ
06:30, 21 января 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с налоговыми декларациями

IT-эксперт Силаев: Сезон налоговых деклараций — период повышенной киберугрозы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сезон налоговых деклараций — это не только время финансовых подсчетов, но и период повышенной киберугрозы, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. О новой схеме мошенников IT-эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мошенники активно используют момент, когда внимание миллионов людей сосредоточено на обязательных платежах и возвратах. Их цель — заменить ваше спокойное взаимодействие с государством на панику и спешку, в которых так легко совершить ошибку. Главный инструмент злоумышленников в этот период — фишинг, маскирующийся под официальные коммуникации», — рассказал Силаев.

Специалист отметил, что человек может получить письмо, СМС или сообщение в мессенджерах якобы от ФНС, Пенсионного фонда или даже от лица налогового инспектора.

«В нем будет говориться о переплате, недоплате, блокировке аккаунта или срочной необходимости "актуализировать данные". Ссылка в таком сообщении ведет на безупречно подделанный сайт-клон, где у вас попросят ввести логин, пароль, данные карты или паспорта», — рассказал он.

Запомните золотое правило: настоящие госорганы почти никогда не обращаются к гражданам первыми через мессенджеры или соцсети с просьбой перейти по ссылке для решения срочных вопросов

Юрий Силаевзаведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА

По рекомендации Силаева, после получения такого сообщения необходимо вручную ввести в адресную строку браузера gosuslugi.ru.

«Сразу проверьте, работает ли у вас доступ: вспомните пароль и убедитесь, что привязанный номер телефона актуален. Крайне важно заранее включить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" и в личном кабинете налогоплательщика. Это значит, что для входа, кроме пароля, потребуется одноразовый код из СМС или приложения. Даже если мошенники каким-то образом узнают ваш пароль, без кода с вашего телефона они войти не смогут», — посоветовал эксперт.

Также собеседник «Ленты.ру» призвал россиян быть особенно внимательными к деталям.

«Адрес фишингового сайта может отличаться одной буквой или использовать другой домен (вместо .ru — .com или .online). В письмах часто встречаются грамматические ошибки или неродные формулировки. Любое сообщение, которое создает искусственное ощущение дефицита времени ("в течение часа", "иначе блокировка"), — это почти наверняка обман», — предупредил Силаев.

Ваша защита — это ваша неторопливость и скептицизм. Получили тревожное уведомление? Не паникуйте. Закройте его и сами по проверенному адресу зайдите в свой личный кабинет. Вся официальная информация и настоящие уведомления уже находятся там

Юрий Силаевзаведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА

Ранее стало известно, что россиян стали обманывать через Telegram-боты для обмена валют. Так, например, мошенники предлагают будущим жертвам пополнить Alipay перед поездкой в Китай.

Один из пострадавших, планировавших поездку в Поднебесную, рассказал, что хотел положить деньги на онлайн-кошелек и решил попробовать сделать это через Telegram-бот. Россиянин перевел 10 тысяч рублей по предоставленным реквизитам, их обещали зачислить на счет в течение 15 минут, однако этого не произошло даже спустя несколько часов.

