Россиянам раскрыли идеальную формулу здорового долголетия

Онколог Ивашков: Занятия спортом снижают риск заболеваний сердца на 30 процентов

В России увеличивается продолжительность жизни, но теперь пора задуматься о ее качестве, заявил онколог Владимир Ивашков. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам идеальную формулу здорового долголетия.

Регулярные занятия спортом снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов и увеличивают среднюю продолжительность жизни на пять лет, рассказал Ивашков. По его словам, позитивный настрой и устойчивость к стрессу влияют на биологические маркеры старения, уменьшая воспаление и замедляя увядание клеток.

В свою очередь, средиземноморская диета, включающая овощи, рыбу и оливковое масло, связана с увеличением продолжительности жизни на 20 процентов, продолжил врач. Курсовой прием витаминов и минералов необходим, чтобы устранить дефицит питательных веществ и защитить организм от различных заболеваний. В заключение Ивашков призвал россиян активно социализироваться, отказаться от курения и минимизировать алкоголь.

Ранее диетолог Николь Эндрюс высказалась о противораковых диетах. Она утверждает, что вылечиться с помощью изменений в рационе невозможно.