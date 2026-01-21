Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 21 января 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли идеальную формулу здорового долголетия

Онколог Ивашков: Занятия спортом снижают риск заболеваний сердца на 30 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

В России увеличивается продолжительность жизни, но теперь пора задуматься о ее качестве, заявил онколог Владимир Ивашков. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам идеальную формулу здорового долголетия.

Регулярные занятия спортом снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов и увеличивают среднюю продолжительность жизни на пять лет, рассказал Ивашков. По его словам, позитивный настрой и устойчивость к стрессу влияют на биологические маркеры старения, уменьшая воспаление и замедляя увядание клеток.

В свою очередь, средиземноморская диета, включающая овощи, рыбу и оливковое масло, связана с увеличением продолжительности жизни на 20 процентов, продолжил врач. Курсовой прием витаминов и минералов необходим, чтобы устранить дефицит питательных веществ и защитить организм от различных заболеваний. В заключение Ивашков призвал россиян активно социализироваться, отказаться от курения и минимизировать алкоголь.

Ранее диетолог Николь Эндрюс высказалась о противораковых диетах. Она утверждает, что вылечиться с помощью изменений в рационе невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Известного журналиста ограбили на улице

    Глава крупной российской топливной сети задержан

    Пассажир самолета сорвал с себя рубашку, набросился на стюардессу и избежал тюрьмы

    Арендатор решил сэкономить на «коммуналке» и покрыл квартиру льдом

    На месте удара ВСУ по Адыгее нашли фрагменты тела

    Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах на глазах у дядей-близнецов

    Женщинам назвали пять важных правил интимной гигиены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok