Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:05, 21 января 2026Наука и техника

Россиянам раскрыли опасность радиационного шторма

Астрофизик Коваль: Радиационный шторм порождает волнение магнитного поля Земли
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

В ночь на 20 января Земля прошла пик мощного радиационного шторма. О сути данного явления и его опасных последствиях в беседе с «360» рассказал астрофизик Владимир Коваль.

По его словам, радиационный шторм — это колебания защитных магнитных слоев планеты, спровоцированные вспышками на Солнце. Это явление приводит к нестабильности защитных слоев, из-за чего вблизи планеты образуются зоны повышенной радиации. Они влияют на работу электроники, а также мешают полету космонавтов.

«Космонавты могут серьезно пострадать. В этом, кстати, состоит проблема полета на Марс. Загвоздка не в корабле, питании или воде — это все семечки, решаемо. Самое страшное — радиационный фон, возрастающий от вспышек. Одна вспышка, и космонавты вымрут», — пояснил ученый.

Он добавил, что радиационный шторм несет неприятные последствия и для обычных людей. Из-за возникающего волнения магнитного поля Земли метеозависимые люди могут чувствовать сильное недомогание и головные боли. При этом данный биохимический механизм внутри человека так до конца и не изучен, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о подготовке ко второму пику сильнейшей магнитной бури. По прогнозу ученых, в скором времени геомагнитные индексы могут вновь вернуться на уровень G4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok