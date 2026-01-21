Реклама

Российские войска вступили в бой с бригадой «Азов»

Минобороны России сообщило о поражении группировкой «Центр» бойцов «Азова»
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» вступили в бой с бригадой спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), входящей в состав Нацгвардии Украины, и нанесли ей поражение. О столкновении сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцами российской группировки нанесено поражение формирования трех других бригад Нацгвардии и восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино и Удачное Донецкой народной республики, а также Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» свыше 395 военнослужащих, 20 автомобилей, 6 боевых бронемашин и 7 артиллерийских орудий, включая 2 самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и 2 установки реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее стало известно, что ВСУ начали сосредотачивать подразделения бригады «Азов» на правом берегу Днепра на запорожском направлении, о чем сообщили двое пленных. Там же применяются подразделения теробороны.

