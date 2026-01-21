Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 21 января 2026Экономика

Российский фондовый рынок вырос после заявления Уиткоффа

Индекс Мосбиржи превысил 2770 пунктов после заявления Уиткоффа о визите в Россию
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на заявление спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа о его предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. За 10 минут — с 13:30 до 13:40 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил более 20 пунктов, поднявшись в итоге выше 2770, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель рос на 1,2 процента, до 2 771,04 пункта, хотя накануне падал на 0,8 процента, что аналитики объясняли «сдерживающей оптимизм жесткой риторикой сторон».

Уиткофф в интервью CNBC рассказал, что 22 января он отправится в Россию вместе с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok