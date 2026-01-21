Российский фондовый рынок вырос после заявления Уиткоффа

Индекс Мосбиржи превысил 2770 пунктов после заявления Уиткоффа о визите в Россию

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на заявление спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа о его предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. За 10 минут — с 13:30 до 13:40 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил более 20 пунктов, поднявшись в итоге выше 2770, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель рос на 1,2 процента, до 2 771,04 пункта, хотя накануне падал на 0,8 процента, что аналитики объясняли «сдерживающей оптимизм жесткой риторикой сторон».

Уиткофф в интервью CNBC рассказал, что 22 января он отправится в Россию вместе с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.