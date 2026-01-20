Индекс Мосбиржи снизился 20 января на фоне жесткой геополитической риторики

Российский фондовый рынок перешел к снижению в начале торгов 20 января. Индекс Мосбиржи опустился на 0,8 процента, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель упал до 2 728,26 пункта относительно достигнутых накануне вечером 2745,94.

«Инвесторы надеются на встречу представителей США и России в Давосе, но жесткая риторика стран сдерживает оптимизм», — говорится в комментарии аналитиков «Альфа-Инвестиций», указавших также на наличие «противоречивых внутренних новостей», к которым они, в частности, отнесли данные о падении нефтегазовых доходов РФ.

Геополитическая ситуация, связанная в последние дни в том числе с открытой конфронтацией Вашингтона и властей европейских стран по вопросу о Гренландии, стала причиной падения котировок и на мировых рынках акций. Драгоценные металлы при этом дорожают, продолжая обновлять исторические рекорды.