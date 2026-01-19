Масштабы падения нефтегазовых доходов России оценили

Минфин: Нефтегазовые доходы России упали почти на 24 процента

В 2025 году нефтегазовые доходы федерального российского бюджета составили 8 триллионов 477 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства финансов России.

Достигнутый результат оказался на 23,8 процента меньше тех, что фиксировали по итогам 2024 года. Причинами динамики называют снижение цен на нефть.

В конце минувшей недели сообщалось о падении нефтегазовых доходов до минимальных с 2020-го уровня.

Экономисты полагают, что затяжное снижение мировых цен на нефть, в том числе на сорт Urals, используемый в России для налогообложения, бьет по экспорту, который все еще привязан к сырью. В такой ситуации они призывают диверсифицировать структуру экспорта.

По прогнозам, в 2026 году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад в том числе из-за того, что мировые цены на нефть останутся низкими при излишне крепком рубле.