Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 19 января 2026Экономика

Масштабы падения нефтегазовых доходов России оценили

Минфин: Нефтегазовые доходы России упали почти на 24 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2025 году нефтегазовые доходы федерального российского бюджета составили 8 триллионов 477 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства финансов России.

Достигнутый результат оказался на 23,8 процента меньше тех, что фиксировали по итогам 2024 года. Причинами динамики называют снижение цен на нефть.

В конце минувшей недели сообщалось о падении нефтегазовых доходов до минимальных с 2020-го уровня.

Экономисты полагают, что затяжное снижение мировых цен на нефть, в том числе на сорт Urals, используемый в России для налогообложения, бьет по экспорту, который все еще привязан к сырью. В такой ситуации они призывают диверсифицировать структуру экспорта.

По прогнозам, в 2026 году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад в том числе из-за того, что мировые цены на нефть останутся низкими при излишне крепком рубле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok