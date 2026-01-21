Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала оперуполномоченного в речном порту

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала опреуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции в речном порту из-за секретной информации, которую он передал третьему лицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны. Сейчас правоохранители разыскивают возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали начальника УМВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына.