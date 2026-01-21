Серийного поджигателя квартир задержали в российском регионе

В Архангельской области задержали серийного поджигателя квартир

В Архангельской области задержали серийного поджигателя домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о возгорании двух дверей в квартирах в Новодвинске. Сотрудники экстренных служб установили, что причиной стал поджог. В результате пожаров пострадали четыре человека, среди которых были двое малолетних детей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Архангельска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полицейские полагают, что он может быть причастен еще к одному поджогу, совершенному 15 января.

По этим эпизодам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

