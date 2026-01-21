Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 21 января 2026Силовые структуры

Серийного поджигателя квартир задержали в российском регионе

В Архангельской области задержали серийного поджигателя квартир
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «УМВД России по Архангельской области»

В Архангельской области задержали серийного поджигателя домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о возгорании двух дверей в квартирах в Новодвинске. Сотрудники экстренных служб установили, что причиной стал поджог. В результате пожаров пострадали четыре человека, среди которых были двое малолетних детей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Архангельска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полицейские полагают, что он может быть причастен еще к одному поджогу, совершенному 15 января.

По этим эпизодам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Трамп заявил о значении США для планеты

    Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok