13:13, 21 января 2026МирЭксклюзив

Шансы на передачу Гренландии США оценили

Дудаков: Негативная позиция Европы против Трампа и Гренландии уже сложилась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Вероятность того, что Европа передаст американскому президенту Дональду Трампу контроль над Гренландией, чтобы задобрить американскую администрацию, невысока, так как на данном этапе уже сложилась коалиция против него, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Любые утечки информации с форума в Давосе нужно воспринимать с большой долей скепсиса, потому что там разноголосица мнений. И мы видим, что представители евробюрократии в Брюсселе настроены крайне жестко в отношении Трампа и готовы вводить ответные тарифы симметричные против американского импорта, таким образом реагируя на тарифное давление американской администрации», — сказал Дудаков.

Он отметил, что на сегодняшний день уже сформирован общеевропейский антитрамповский консенсус. Это обстоятельство снижает вероятность того, что европейцы попытаются отдать Гренландию просто так и в обмен на это получить нечто иное, например, обещание поддерживать Украину.

«Я думаю, что сейчас у европейцев основная стратегия будет состоять в том, чтобы перетерпеть давление Трампа, где-то симметрично отвечать на его выпады, прождать 10 месяцев до выборов в Конгресс, на которых победят демократы и тогда у Трампа открывается внутриполитический фронт противостояния и ему будет не до Гренландии», — считает политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию. Агентство сообщает, что на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны Вашингтона и тем, как быстро это переросло во враждебность. Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования».

