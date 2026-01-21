Шансы на передачу Гренландии США оценили

Вероятность того, что Европа передаст американскому президенту Дональду Трампу контроль над Гренландией, чтобы задобрить американскую администрацию, невысока, так как на данном этапе уже сложилась коалиция против него, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Любые утечки информации с форума в Давосе нужно воспринимать с большой долей скепсиса, потому что там разноголосица мнений. И мы видим, что представители евробюрократии в Брюсселе настроены крайне жестко в отношении Трампа и готовы вводить ответные тарифы симметричные против американского импорта, таким образом реагируя на тарифное давление американской администрации», — сказал Дудаков.
Он отметил, что на сегодняшний день уже сформирован общеевропейский антитрамповский консенсус. Это обстоятельство снижает вероятность того, что европейцы попытаются отдать Гренландию просто так и в обмен на это получить нечто иное, например, обещание поддерживать Украину.
«Я думаю, что сейчас у европейцев основная стратегия будет состоять в том, чтобы перетерпеть давление Трампа, где-то симметрично отвечать на его выпады, прождать 10 месяцев до выборов в Конгресс, на которых победят демократы и тогда у Трампа открывается внутриполитический фронт противостояния и ему будет не до Гренландии», — считает политолог.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию. Агентство сообщает, что на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны Вашингтона и тем, как быстро это переросло во враждебность. Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования».