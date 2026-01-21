В России высказались о приближении мирного соглашения по Украине

Сенатор Джабаров выразил надежду на приближение мирного соглашения по Украине

Реакция американской стороны на состоявшиеся в Давосе переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым радует, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры с российской стороной очень позитивными.

«Я надеюсь, что все-таки приближается мирное соглашение. Радует, что реакция американской стороны неплохая, на мой взгляд, перспективная, поэтому есть над чем работать дальше. Мы пока не знаем планы Кирилла Дмитриева, будет ли он продолжать находиться в Давосе или вернется в Москву для доклада, но тем не менее мы желаем ему успехов в той миссии, которую он взял на себя», — поделился сенатор.

До этого Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. «Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — подчеркнул он.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

