Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о приближении мирного соглашения по Украине

Сенатор Джабаров выразил надежду на приближение мирного соглашения по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Реакция американской стороны на состоявшиеся в Давосе переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым радует, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры с российской стороной очень позитивными.

«Я надеюсь, что все-таки приближается мирное соглашение. Радует, что реакция американской стороны неплохая, на мой взгляд, перспективная, поэтому есть над чем работать дальше. Мы пока не знаем планы Кирилла Дмитриева, будет ли он продолжать находиться в Давосе или вернется в Москву для доклада, но тем не менее мы желаем ему успехов в той миссии, которую он взял на себя», — поделился сенатор.

До этого Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. «Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — подчеркнул он.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на заявление Трампа о наличии у США не известного никому оружия

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Россиянам представят новые шоу о здоровье и медицине

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    Обновление Windows назвали катастрофой

    Верный пес неделями ждал хозяина после его смерти

    Россиянин ворвался в чужую квартиру и облил пару с годовалым ребенком химвеществом

    Силовики пришли в мэрию Сергиева Посада

    Фон дер Ляйен заявила о царящем в мире беззаконии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok