Сотрудника аэропорта раздавило грузовым поддоном во время буксировки

Несчастный случай произошел в аэропорту США с одним из работников, который занимался буксировкой груза. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел 18 января в международной воздушной гавани Сан-Франциско. Во время транпортировки грузового поддона машина 28-летнего сотрудника аэродрома Джона Брэндона Пикасо Лакаянга была раздавлена. Лакаянга, работавший в Дубайском национальном агентстве авиаперевозок, не выжил.
Ранее сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа оказался зажат между самолетом и служебной машиной, которая занималась откачкой из туалета. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.