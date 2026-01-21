Сотрудника аэропорта раздавило грузовым поддоном во время буксировки

Daily Mail: Работник аэропорта Сан-Франциско не выжил во время буксировки груза

Несчастный случай произошел в аэропорту США с одним из работников, который занимался буксировкой груза. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 18 января в международной воздушной гавани Сан-Франциско. Во время транпортировки грузового поддона машина 28-летнего сотрудника аэродрома Джона Брэндона Пикасо Лакаянга была раздавлена. Лакаянга, работавший в Дубайском национальном агентстве авиаперевозок, не выжил.

Ранее сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа оказался зажат между самолетом и служебной машиной, которая занималась откачкой из туалета. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.