Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 21 января 2026Бывший СССР

Стали известны подробности о «плане процветания» Украины

США и Украина согласовали «план процветания» на рабочем уровне
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

США и Украина согласовали «план процветания» республики на рабочем уровне. Подробности документа раскрыл украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка во время панельной дискуссии в украинском доме в Давосе, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«На рабочем уровне мы достигли соглашения относительно политического документа. Но самый большой вызов для всех нас заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между Евросоюзом, США и нами», — заявил он.

По словам Качки, открытым остается вопрос об окончательной сумме соглашения. В Киеве, отмечает украинский чиновник, рассчитывают на 500 миллиардов долларов, хотя сам документ предполагает выделения 800 миллиардов.

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «план процветания» предполагает привлечение средств за счет грантов, частных взносов и акционерного капитала.

20 января портал Axios сообщил, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В тот же день Зеленский сообщил, что не посетит это мероприятие при условии, если будут готовы документы для подписания или будут приняты решения по средствам противовоздушной обороны или помощи в восстановлении энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok