Стали известны подробности о «плане процветания» Украины

США и Украина согласовали «план процветания» на рабочем уровне

США и Украина согласовали «план процветания» республики на рабочем уровне. Подробности документа раскрыл украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка во время панельной дискуссии в украинском доме в Давосе, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«На рабочем уровне мы достигли соглашения относительно политического документа. Но самый большой вызов для всех нас заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между Евросоюзом, США и нами», — заявил он.

По словам Качки, открытым остается вопрос об окончательной сумме соглашения. В Киеве, отмечает украинский чиновник, рассчитывают на 500 миллиардов долларов, хотя сам документ предполагает выделения 800 миллиардов.

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «план процветания» предполагает привлечение средств за счет грантов, частных взносов и акционерного капитала.

20 января портал Axios сообщил, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В тот же день Зеленский сообщил, что не посетит это мероприятие при условии, если будут готовы документы для подписания или будут приняты решения по средствам противовоздушной обороны или помощи в восстановлении энергетики.