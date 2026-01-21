Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

Politico: Зеленский хочет встретиться с Трампом, но Белый дом отказывает ему

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести личную встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, однако Белый дом в этом не заинтересован. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие», — заявил журналу эксперт по внешней политике от Республиканской партии.

По словам собеседника издания, украинский лидер очень хочет провести личную встречу, но «сталкивается с сопротивлением со стороны Белого дома».

Ранее Зеленский подтвердил отмену поездки в Давос из-за «координации восстановления энергетики после ночной атаки». По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности Украине, которые планировалось подписать, еще не согласованы до конца.