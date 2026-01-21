Реклама

18:29, 21 января 2026Силовые структуры

Стало известно о свидетелях по делу россиянки о перевозке восьми тонн кокаина из Венесуэлы

Белгородский суд начнет допрос свидетелей по делу Зубаревой о 8 тоннах кокаина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Белгородский районный суд приступит к допросу свидетелей по уголовному делу 51-летней россиянки Оксаны Зубаревой, обвиняемой в контрабанде 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Свидетелей вызовут для дачи показаний на заседание, намеченное на 29 января.

В обвинительном заключении описана координирующая роль Зубаревой при перевозке контрабанды на грузовом судне ESER.

По версии следствия, в ноябре — декабре 2018 года проживающая в Белгородской области женщина и гражданин Испании наняли в России экипаж для транспортировки груза под панамским флагом из Панамы в Марокко. Во время рейда Зубарева по указанию сообщников из международной организованной группы приказала в открытом море сменить курс и прибыть к острову Ла-Тортуга в Венесуэле.

Там от неустановленных лиц было принято 8,7 тонны кокаина, после чего судно отправилось в порт назначения.

Дело Зубаревой передано для рассмотрения по существу в российский суд.

Судно с наркотиками было задержано в порту Кабо-Верде. В 2020 году членов экипажа приговорили к длительным срокам. Однако в марте 2024 года они смогли вернуться в Россию.

