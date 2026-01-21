Реклама

10:57, 21 января 2026Россия

Стая ротвейлеров напала на российских детей

Стая ротвейлеров напала на детей в Московской области, возбудили дело
Майя Назарова

Фото: Unsplash

Стая ротвейлеров напала на детей в Московской области, по факту случившегося возбудили дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как выяснили российские следователи, 16 января в коттеджном поселке в Раменском несколько собак сбежали с участка и накинулись на несовершеннолетних, которые катались с горки.

Двоим ребятам удалось сбежать, одного собаки покусали. Мальчику пришлось накладывать швы.

До этого стало известно, что в Татарстане врачи не смогли спасти девятилетнюю девочку из поселка Васильево, растерзанную в ноябре 2025 года собаками.

Еще раньше в Красноярском крае мать растерзанного бродячими собаками ребенка позвала зоозащитников на похороны.

