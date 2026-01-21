Реклама

11:31, 21 января 2026

Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

Врач Писинини: В составе качественной зубной пасты должен присутствовать фтор
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Жоао Писинини заявил, что здоровье полости рта невозможно без использования правильной зубной пасты. В разговоре с изданием Terra он дал несколько советов по ее выбору.

По словам Писинини, в составе качественной зубной пасты должен присутствовать фтор в концентрации не менее 1100 миллионной доли. Этот компонент укрепляет эмаль и предотвращает развитие кариеса, пояснил он.

При этом доктор призвал избегать зубных паст с активированным углем. Дело в том, что научные исследования не подтвердили их эффективность в плане отбеливания, но зато они могут повредить эмаль. Людям, испытывающим боль и дискомфорт при воздействии низких или высоких температур, необходимо выбирать пасту, на которой написано, что она предназначена специально для чувствительных зубов, добавил врач.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил, что у некоторых людей может произойти отторжение импланта. Такая проблема встречается, по его словам, при выраженном остеопорозе.

