Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

Врач Писинини: В составе качественной зубной пасты должен присутствовать фтор

Стоматолог Жоао Писинини заявил, что здоровье полости рта невозможно без использования правильной зубной пасты. В разговоре с изданием Terra он дал несколько советов по ее выбору.

По словам Писинини, в составе качественной зубной пасты должен присутствовать фтор в концентрации не менее 1100 миллионной доли. Этот компонент укрепляет эмаль и предотвращает развитие кариеса, пояснил он.

При этом доктор призвал избегать зубных паст с активированным углем. Дело в том, что научные исследования не подтвердили их эффективность в плане отбеливания, но зато они могут повредить эмаль. Людям, испытывающим боль и дискомфорт при воздействии низких или высоких температур, необходимо выбирать пасту, на которой написано, что она предназначена специально для чувствительных зубов, добавил врач.

